Antalya Havalimanı'nda korkutan bomba ihbarı: Rusya'dan gelen uçak güvenli bölgeye çekildi
Antalya Havalimanı'nda Rus hava yolu şirketine ait, içerisinde 65 yolcunun bulunduğu yolcu uçağıyla ilgili yapılan bomba ihbarı üzerine güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İhbarın hemen ardından güvenli bir şekilde iniş gerçekleştiren uçak, havalimanında özel olarak ayrılan güvenli bölgeye çekildi. Olayla ilgili güncel gelişmeler ve detaylar, A Haber muhabiri Abdullah Ünver tarafından canlı yayında aktarıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel