Başkan Erdoğan'dan açıklama: "Yolsuzluğa, belediye yağmacılarına sahip çıkanlar bize ders veremez"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda siyasi gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına tepki gösterdi. Konuşmasında sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Yolsuzluğa, hırsızlığa, belediye yağmacılarına, daha kötüsü bizim burada söylemeye dilimizin varmadığı türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar, bize ders veremez, bize laf söyleyemez" diyerek eleştirilerde bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel