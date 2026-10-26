UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Başkan Erdoğan'dan sokak provokasyonu tepkisi: Türkiye sokağa teslim edilecek ülke değil

Başkan Erdoğan'dan sokak provokasyonu tepkisi: Türkiye sokağa teslim edilecek ülke değil

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sokak provokasyonlarına sert sözlerle tepki gösterdi. Avrupa'daki olaylardan cesaret alarak Türkiye'de benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlara seslenen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sokakta bulunmadığını vurguladı. Ülkenin huzur ve istikrar ortamının titizlikle korunacağını ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sokağa teslim edilmeyeceğini net bir dille bildirdi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı kamerada
Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı kamerada
Gebze’de restorana silahlı saldırı: Dinçer Kılıççeken hayatını kaybetti
Gebze’de restorana silahlı saldırı: Dinçer Kılıççeken hayatını kaybetti
Alanya’da üniversiteli genç kızın öldüğü kaza kamerada! 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur Damla Karaaslan kurtarılamadı
Alanya’da üniversiteli genç kızın öldüğü kaza kamerada! 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur Damla Karaaslan kurtarılamadı
Tokat Erbaa’da askeri TIR ile traktör çarpıştı! Hatice ve Zülfikir Bolat hayatını kaybetti
Tokat Erbaa’da askeri TIR ile traktör çarpıştı! Hatice ve Zülfikir Bolat hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle