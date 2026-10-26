Başkan Erdoğan'dan sokak provokasyonu tepkisi: Türkiye sokağa teslim edilecek ülke değil
Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sokak provokasyonlarına sert sözlerle tepki gösterdi. Avrupa'daki olaylardan cesaret alarak Türkiye'de benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlara seslenen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sokakta bulunmadığını vurguladı. Ülkenin huzur ve istikrar ortamının titizlikle korunacağını ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin sokağa teslim edilmeyeceğini net bir dille bildirdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel