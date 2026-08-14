Gaziantep'te engelli kıza cinsel istismar iddiası: 4 gözaltı

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 17:01

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde işitme ve konuşma engelli 24 yaşındaki S.P.'ye cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. İddiayı duyan genç kızın yakınları ve çok sayıda vatandaş, emniyet binası önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.

ENGELLİ GENÇ KIZI ARACA BİNDİRİP GÖTÜRDÜLER

İddiaya göre Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işitme ve konuşma engelli S.P. bir şüphelinin aracına bindirilerek bilinmeyen bir adrese götürüldü. Genç kız, götürüldüğü adreste 4 şüpheli tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek durumu ailesine bildirdi.

VATANDAŞLAR KARAKOL ÖNÜNDE TOPLANDI

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, olaya karıştığı belirlenen M.T. (28), S.B. (26), M.E. (24) ve F.R. (18) isimli 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyete getirildiğini duyan mağdur yakınları ve vatandaşlar, karakol önünde toplanarak protestoda bulundu. Mağdur genç kızın sağlık kontrollerinin ardından durumun netleşeceği ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.