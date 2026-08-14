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Samsun'da Narkotik operasyonu: Yatak altından uyuşturucu fışkırdı

Samsun'da Narkotik operasyonu: Yatak altından uyuşturucu fışkırdı

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Samsun’un Atakum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, koliler içinde ve yatağın altına gizlenmiş halde tam 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 29 yaşındaki şüpheli A.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında Atakum ilçesinde bir adresi takibe aldı. Fiziki takibin ardından belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

EMNİYETTE SORGUSU SÜRÜYOR

İkamette detaylı arama yapan ekipler, koliler içerisine ve yatağın altına saklanmış vaziyette 46 bin adet uyuşturucu hap buldu. Operasyon kapsamında yakalanan 29 yaşındaki şüpheli A.A. gözaltına alınarak, adli işlemleri tamamlanmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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