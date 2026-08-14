Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2026 14:42

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında Atakum ilçesinde bir adresi takibe aldı. Fiziki takibin ardından belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

EMNİYETTE SORGUSU SÜRÜYOR

İkamette detaylı arama yapan ekipler, koliler içerisine ve yatağın altına saklanmış vaziyette 46 bin adet uyuşturucu hap buldu. Operasyon kapsamında yakalanan 29 yaşındaki şüpheli A.A. gözaltına alınarak, adli işlemleri tamamlanmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.