Altı Üstü İstanbul 10. bölüm 2. fragmanı izle

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2026 12:29 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 12:54

UZAY'DAN EMİR'E ŞOK TEKLİF!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, 10. bölüm 2. fragmanıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fragmana damga vuran sahnede Uzay, Emir'i köşeye sıkıştırarak adeta kaderini belirleyecek bir soru soruyor: ''Kararını ver! Naz mı, yoksa kardeşinin geleceği mi?''

Bu zorlu seçim karşısında Emir'in ne yanıt vereceği ve yeni bölümde yaşanacak fırtınalar 10. bölümde yanıt bulacak.