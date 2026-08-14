Altı Üstü İstanbul 10. bölüm 2. fragmanı izle
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un merakla beklenen 10. bölüm 2. fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni fragmana Uzay'ın Emir'e yaptığı beklenmedik teklif damga vururken, Emir'in vereceği karar şimdiden büyük merak konusu oldu. İşte Altı Üstü İstanbul 10. bölüm 2. fragman izleme ekranı ve tüm detaylar...
UZAY'DAN EMİR'E ŞOK TEKLİF!
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, 10. bölüm 2. fragmanıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fragmana damga vuran sahnede Uzay, Emir'i köşeye sıkıştırarak adeta kaderini belirleyecek bir soru soruyor: ''Kararını ver! Naz mı, yoksa kardeşinin geleceği mi?''
Bu zorlu seçim karşısında Emir'in ne yanıt vereceği ve yeni bölümde yaşanacak fırtınalar 10. bölümde yanıt bulacak.
Hasan Demir Takvim.com.tr Fragman