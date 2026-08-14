Beyoğlu'nda motosikletli saldırganlar marketi kurşunladı: O anlar kamerada
İstanbul Beyoğlu Tersane Caddesi’nde sabah saatlerinde motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, bir markete silahlı saldırı düzenledi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahallede kimseyle husumetleri olmadığını söyleyen komşu esnaf, "Uçan kuş bile bize dua ederdi, neyin hesabını görmek istediler bilemiyoruz" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam