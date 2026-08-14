CANLI YAYIN
Geri
Faili meçhul suçları araştırma dairesi düğmeye bastı: 4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı

Faili meçhul suçları araştırma dairesi düğmeye bastı: 4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır karanlıkta kalan dosyaları bir bir çözüme kavuşturuyor. 4 ayda 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı çalışmalar kapsamında bu sabah yeni operasyonlar gerçekleştirildi; Kırıkkale'de dondurucuda cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyası ile Kızılcahamam'daki Emrah Daşdemir cinayetinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Kayseri'de biber gazlı ve bıçaklı cinayet kamerada!
Kayseri'de biber gazlı ve bıçaklı cinayet kamerada!
Küçükçekmece'de restorana kasklı saldırı: Müşteriyi ve iş yeri sahibini vurup kaçtı!
Küçükçekmece'de restorana kasklı saldırı: Müşteriyi ve iş yeri sahibini vurup kaçtı!
Siverek'te otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Siverek'te otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Diyarbakır'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 tutuklama
Diyarbakır'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 tutuklama

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle