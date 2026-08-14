Faili meçhul suçları araştırma dairesi düğmeye bastı: 4 ayda 35 cinayet aydınlatıldı
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır karanlıkta kalan dosyaları bir bir çözüme kavuşturuyor. 4 ayda 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığı çalışmalar kapsamında bu sabah yeni operasyonlar gerçekleştirildi; Kırıkkale'de dondurucuda cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu dosyası ile Kızılcahamam'daki Emrah Daşdemir cinayetinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel