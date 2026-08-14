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AK Parti 25 yaşında
AK Parti 25 yaşında
Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 11:53
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AK Parti siyasi yolculuğunun 25'inci yılını kutluyor. Kuruluştan iktidara, vesayetle mücadeleden savunma sanayii hamlelerine 25 yılın detayları haberimizde.
AK Parti'nin 25 yıllık iktidarında Türkiye hizmet ve eserlerle çağ atladı: Ulaşımdan savunmaya, sağlıktan enerjiye büyük dönüşüm
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