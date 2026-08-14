CANLI YAYIN
Geri
Boşanma aşamasındaki mimar cinnet geçirdi! Villayı ve lüks aracını ateşe verip intihar etti

Boşanma aşamasındaki mimar cinnet geçirdi! Villayı ve lüks aracını ateşe verip intihar etti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adana'nın Çukurova ilçesinde eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 58 yaşındaki mimar H.Ç., eşinin barışma teklifini reddetmesi üzerine dehşet saçtı. Villasına gelerek önce lüks otomobilini ateşe veren şahıs, ardından kapıları kilitlediği evini yakarak alevlerin arasında hayatını kaybetti. Olay öncesinde ailesine video gönderdiği ortaya çıkan mimarın feci sonu mahalleyi yasa boğdu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Kayseri'de biber gazlı ve bıçaklı cinayet kamerada!
Kayseri'de biber gazlı ve bıçaklı cinayet kamerada!
Melike Şahin'den Harbiye'de duygusal veda: Karnındaki oğluyla son kez sahneye çıktı
Melike Şahin'den Harbiye'de duygusal veda: Karnındaki oğluyla son kez sahneye çıktı
Giresun'da dere taştı, iş yerlerini su bastı!
Giresun'da dere taştı, iş yerlerini su bastı!
Giresun'un 5 ilçesinde sağanak ve su baskını: Ulaşım aksadı, santrali sel bastı
Giresun'un 5 ilçesinde sağanak ve su baskını: Ulaşım aksadı, santrali sel bastı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle