Boşanma aşamasındaki mimar cinnet geçirdi! Villayı ve lüks aracını ateşe verip intihar etti
Adana'nın Çukurova ilçesinde eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 58 yaşındaki mimar H.Ç., eşinin barışma teklifini reddetmesi üzerine dehşet saçtı. Villasına gelerek önce lüks otomobilini ateşe veren şahıs, ardından kapıları kilitlediği evini yakarak alevlerin arasında hayatını kaybetti. Olay öncesinde ailesine video gönderdiği ortaya çıkan mimarın feci sonu mahalleyi yasa boğdu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam