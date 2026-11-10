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Erdoğan-Guterres görüşmesinde gündem yoğun: Gazze, Kıbrıs, Libya ve bölgesel gerilimler

Erdoğan-Guterres görüşmesinde gündem yoğun: Gazze, Kıbrıs, Libya ve bölgesel gerilimler

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya’da bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Görüşmede COP31 hazırlıkları, İran-ABD gerilimi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel gerilimlerin diplomasi yoluyla çözülmesi için çabalarını sürdürdüğünü ve yeni bir diyalog sürecini desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede Gazze, Kıbrıs ve Libya’daki son gelişmeler de gündeme geldi.

ERDOĞAN-GUTERRES GÖRÜŞMESİNDE BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'de düzenlenen toplantının iklimle ilgili sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını umduklarını dile getirdi.

İRAN-ABD GERİLİMİ İÇİN DİPLOMASİ MESAJI

Görüşmede İran-ABD anlaşmazlığı nedeniyle bölgede artan gerilimler de gündeme geldi.

Erdoğan, Türkiye olarak gerilimin azaltılması ve sorunların uzlaşma ile diplomasi yoluyla çözülmesi amacıyla bölge ülkeleriyle birlikte çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN YENİ DİYALOG VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirterek yeni bir diyalog sürecini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

GAZZE, KIBRIS VE LİBYA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesinde Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son gelişmeler de ele alındı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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