Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde açıklamalar: "Ata'mızı saygı ve rahmetle yad ediyoruz"
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümünde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda anma töreni düzenlendi. Törene katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Atatürk’ün ideallerine, Türkiye’nin tarih bilincine ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel