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Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde açıklamalar: "Ata'mızı saygı ve rahmetle yad ediyoruz"

Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde açıklamalar: "Ata'mızı saygı ve rahmetle yad ediyoruz"

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümünde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda anma töreni düzenlendi. Törene katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Atatürk’ün ideallerine, Türkiye’nin tarih bilincine ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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