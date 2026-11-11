BM Genel Sekreteri Guterres'ten Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde uyarı: "Fosil yakıtlardan dinozorlar gibi vazgeçmeliyiz"
Antalya’da başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açılış konuşmasıyla resmen başladı. Görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres, dünyanının iklim felaketi karşısında tükenmekte olduğunu belirterek fosil yakıtlardan vazgeçilmesi ve gelişmiş ülkelerin adil finansman sağlaması çağrısında bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel