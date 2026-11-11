Beşiktaş'ta eğlence mekanı önünde başından vurulan 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti
İstanbul Beşiktaş’ta gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı cinayetle noktalandı. Bir eğlence mekanının önüne çalıntı motosikletle gelen kasklı 2 şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan 24 yaşındaki Umut Andık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırganların izini süren polis ekipleri, dron destekli havadan ve karadan yürüttükleri geniş çaplı operasyonla yakınlardaki bir korulukta saklanan 2 zanlıyı çalıların altında kıskıvrak yakaladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel