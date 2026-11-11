Zafer Şahin'den Muharrem İnce'ye çok sert tepki: Milyonlarca insanı hakir göremezsiniz

Gazeteci Zafer Şahin'den bomba kulis iddiası: Beş belediye başkanı AK Parti'ye geçebilir

Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti iddialarını yanıtladı: Siyasi geleceği için açık kapı bıraktı

Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti iddialarını yanıtladı: Siyasi geleceği için açık kapı bıraktı