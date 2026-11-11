Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber’de duyurdu: Soğuk havanın yerini "yalancı bahar" alıyor
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınına katılarak yurt genelini ilgilendiren hava durumu değerlendirmelerinde bulundu. Son günlerde etkili olan soğukların kademeli olarak yerini daha ılık bir havaya bırakacağını müjdeleyen Adil Tek, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte "yalancı bahar" havasının yaşanacağını ifade etti. Yurdun iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde sis ile pus olaylarının etkisini sürdüreceğini belirten Tek, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel