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Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'dan Ursula von der Leyen'e: "Maşallah how are you?"

Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'dan Ursula von der Leyen'e: "Maşallah how are you?"

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi, ciddi diplomatik oturumların yanı sıra samimi anlara da sahne oluyor. Zirve alanına gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i ev sahibi sıfatıyla karşılayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuk başkanına gülümseyerek "Maşallah, how are you?" diye seslenmesi ve samimi yanıt alması zirvenin en renkli ve neşeli anları arasına girdi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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