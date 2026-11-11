Eyüpsultan’da elektrik sobasından çıkan yangın gecekonduyu sardı: 1 ölü
İstanbul Eyüpsultan’da gece saatlerinde çıkan yangın acı bir olayla sonuçlandı. İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak’taki bir gecekonduda elektrik sobasından çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sırasında yangının şiddetiyle binanın çatısı tamamen çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından içeri giren ekipler, evden çıkamayarak hayatını kaybeden ve kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Dehşet anları dron kamerasıyla görüntülendi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam