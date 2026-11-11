Eskişehir'de park halindeki TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hakan Çalık hayatını kaybetti
Eskişehir-Ankara çevreyolu Teksan Sanayi Sitesi yakınlarında Hakan Çalık (46) idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran seramik yüklü TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına giren otomobilde sıkışan Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve vinç yardımıyla çıkarılan cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza sırasında araçta uyuduğu tespit edilen TIR şoförü gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam