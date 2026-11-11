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Eskişehir'de park halindeki TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hakan Çalık hayatını kaybetti

Eskişehir'de park halindeki TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hakan Çalık hayatını kaybetti

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Eskişehir-Ankara çevreyolu Teksan Sanayi Sitesi yakınlarında Hakan Çalık (46) idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran seramik yüklü TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına giren otomobilde sıkışan Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve vinç yardımıyla çıkarılan cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza sırasında araçta uyuduğu tespit edilen TIR şoförü gözaltına alındı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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