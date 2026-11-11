İstanbul Eyüpsultan'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı
İstanbul Eyüpsultan Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta bekleyen 3 kişiye kimliği belirsiz motosikletli şüpheliler tarafından silahla ateş edildi. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alarak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel