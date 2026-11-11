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Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde dikkat çeken an: Başkan Erdoğan Rum lider Hristodulidis'i karşılamadı

Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde dikkat çeken an: Başkan Erdoğan Rum lider Hristodulidis'i karşılamadı

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Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi’nde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in alana girişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılama noktasında yer almadı. Rum lideri karşılamada yalnızca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunurken, bu gelişme zirvedeki diplomasi trafiğinin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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