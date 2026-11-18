Başkan Erdoğan'dan "Ev sahibi Türkiye" müjdesi: Mart 2027’den itibaren ilk konutları teslim ediyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda milyonlarca vatandaşın ilgiyle takip ettiği projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Ev sahibi Türkiye" projesinde hak sahiplerinin belirlendiğini ve kuraların çekildiğini müjdeleyen Başkan Erdoğan, konut teslimatları için tarihi vererek, "Mart 2027’den itibaren ilk konutlarımızı teslim ediyoruz" dedi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel