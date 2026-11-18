Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı: 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ödeme bitti

Başkan Erdoğan'dan açıklama: "Yolsuzluğa, belediye yağmacılarına sahip çıkanlar bize ders veremez"

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı: 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ödeme bitti