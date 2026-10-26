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Annesini öldüren Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yoğun bakım skandalından soruşturma

Annesini öldüren Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yoğun bakım skandalından soruşturma

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Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bu kez çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa teslim ettiği görüntülerde hastalara yetkisiz müdahaleler yapıldığı iddia edildi. Görüntülerde temizlik görevlilerine kalp masajı yaptırıldığı ve hayatını kaybeden hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği öne sürüldü.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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