AK Parti'nin 25. yılında Mustafa Şentop'tan "Milletle bütünleşen hareket" vurgusu
AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü Ankara Millet Bahçesi'nde büyük bir coşkuyla kutlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi hitabı öncesi eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Şentop, AK Parti'nin "milletle bütünleşen hareket" vurgusuyla çeyrek asırda imza attığı zihniyet devrimini ve vesayetle mücadele sürecini aktardı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel