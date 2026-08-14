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AK Parti'nin 25. yılında Mustafa Şentop'tan "Milletle bütünleşen hareket" vurgusu

AK Parti'nin 25. yılında Mustafa Şentop'tan "Milletle bütünleşen hareket" vurgusu

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AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü Ankara Millet Bahçesi'nde büyük bir coşkuyla kutlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi hitabı öncesi eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Şentop, AK Parti'nin "milletle bütünleşen hareket" vurgusuyla çeyrek asırda imza attığı zihniyet devrimini ve vesayetle mücadele sürecini aktardı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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