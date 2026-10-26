UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Ağrı’da KPSS’den çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Ağrı’da KPSS’den çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ağrı’da 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan F.K. ve İ.A.’ya, park halindeyken harekete geçen beton mikseri çarptı. F.K. hayatını kaybetti, ağır yaralanan İ.A. hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağrı'da 2026 KPSS ortaöğretim sınavının ardından yürüyen F.K. ve İ.A.'ya, park halindeyken hareket eden beton mikseri çarptı. Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde, Mikail Aydemir Camisi yakınlarında meydana gelen kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan İ.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Beton mikserinin çarpma anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

YKS'de ilk 200'e giren Boğaziçili yarışmacı milyonluk soruya ulaştı
YKS'de ilk 200'e giren Boğaziçili yarışmacı milyonluk soruya ulaştı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın acı günü: Babası Mevlan Düzyatan son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın acı günü: Babası Mevlan Düzyatan son yolculuğuna uğurlandı
Çankırı'da mantar toplama dönüşü uçuruma yuvarlanan araçta 4 kişi can verdi
Çankırı'da mantar toplama dönüşü uçuruma yuvarlanan araçta 4 kişi can verdi
Aydın Söke'deki kayıpta korkunç detaylar: ''Başını keserek sobada yaktı''
Aydın Söke'deki kayıpta korkunç detaylar: ''Başını keserek sobada yaktı''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle