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İstanbul Havalimanı'nda 30 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 25 kilo esrar ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda 30 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 25 kilo esrar ele geçirildi

Yaralanan İ.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Beton mikserinin çarpma anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Ağrı'da 2026 KPSS ortaöğretim sınavının ardından yürüyen F.K. ve İ.A.'ya, park halindeyken hareket eden beton mikseri çarptı. Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde, Mikail Aydemir Camisi yakınlarında meydana gelen kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybetti.