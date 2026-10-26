Ağrı’da KPSS’den çıkan öğrencilere beton mikseri çarptı! Kaza anı güvenlik kamerasında
Ağrı’da 2026 KPSS ortaöğretim sınavından çıkan F.K. ve İ.A.’ya, park halindeyken harekete geçen beton mikseri çarptı. F.K. hayatını kaybetti, ağır yaralanan İ.A. hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ağrı'da 2026 KPSS ortaöğretim sınavının ardından yürüyen F.K. ve İ.A.'ya, park halindeyken hareket eden beton mikseri çarptı. Fatih Mahallesi Kanuni Caddesi'nde, Mikail Aydemir Camisi yakınlarında meydana gelen kazada F.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan İ.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu bildirilen öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Beton mikserinin çarpma anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel