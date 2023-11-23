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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 12:18 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 12:24

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı! İşte dağıtılan bakanlıklar!

Türkiye, CHP ve Zafer Partisi arasında imzalanan gizli protokolde neler olduğunu merak ederken Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşecek yeni bir hamle geldi. Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisinin imzasının bulunduğu protokolü sosyal medya hesabından paylaştı. Protokole göre İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlığı Zafer Partisi’ne verilecek ve ataması Ümit Özdağ tarafından yapılacak. Özdağ'ın gizli protokolü ifşa etmesine CHP'den ilk tepki geldi. CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, "Bu protokolün bizim için hiçbir anlamı yok. Özdağ başka bir siyaset üretemediği için bunu yayınladı." ifadelerini kullandı.

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