Bakan Murat Kurum açıkladı: 64 ilde 20 bin konut 18 bin TL taksitle satışa çıkıyor!

Yunanistan ele geçirdiği 1.055 sikkeyi Türkiye’ye iade etti!

MSB’den Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: TSK tüm tedbirleri aldı!

Yunanistan ele geçirdiği 1.055 sikkeyi Türkiye’ye iade etti!