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MSB’den Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: TSK tüm tedbirleri aldı!

MSB’den Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: TSK tüm tedbirleri aldı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde hız kazandırdığı provokatif silahlanma faaliyetlerini ve askeri hareketliliğini anlık olarak takip ettiğini ilan ederken; bölgedeki istikrarı tehdit eden tüm olası risk ve asimetrik tehditlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) caydırıcı güç unsurlarıyla gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla aldığını açıkladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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