YPG/PKK - FETÖ birlikteliğinin en net belgesi! Kürdo Baksi ve haşhaşi Bülent Keneş NATO'ya girmek isteyen İsveç'te yan yana

YPG/PKK - FETÖ birlikteliği İsveç'te bir kez daha kayıtlara geçti... Stockholm'de PKK destekçisi Kürdo Baksi ile Başkan Erdoğan'ın iadesini istediği FETÖ'cü Bülent Keneş yan yana gelip Türkiye aleyhinde yürütülen kirli propagandada kol kola girdi. Baksi, etkinliğe katılım sağladığı için haşhaşi Keneş'e teşekkür etti. Bununla da yetinmeyen Kürdo Baksi, 2022 Nobel yemeğine Türkiye Büyükelçisi yerine FETÖ'cü Bülent Keneş'in davet edilmesini teklif etti. Takvim.com.tr, PKK - FETÖ birlikteliğini gözler önüne seren detayları sizler için derledi.