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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 15:06 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 15:36

Yer: Mescid-i Aksa! İşgalci İsrail polisi Cuma zulmü sonrası böyle gülüştü

Geçtiğimiz hafta cuma için Mescid-i Aksa'ya gelenler büyük bir zulme uğramıştı. Filistinliler işgalci İsrail polisinin plastik mermi ve biber gazıyla müdahalesine maruz kalmıştı. Katliamın gölgesinde ikinci cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'da girişlere engel olmak isteyen işgalci İsrail güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Şam Kapısı'na intikal ettiği bildirildi. A Haber muhabiri Özlem Aktay Müslümanlar yapılan zulmü anlatırken İsrail asker ve polisinin gülüştüğü anlar A Haber kamerasına yansıdı.

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