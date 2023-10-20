Geçtiğimiz hafta cuma için Mescid-i Aksa'ya gelenler büyük bir zulme uğramıştı. Filistinliler işgalci İsrail polisinin plastik mermi ve biber gazıyla müdahalesine maruz kalmıştı. Katliamın gölgesinde ikinci cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'da girişlere engel olmak isteyen işgalci İsrail güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Şam Kapısı'na intikal ettiği bildirildi. A Haber muhabiri Özlem Aktay Müslümanlar yapılan zulmü anlatırken İsrail asker ve polisinin gülüştüğü anlar A Haber kamerasına yansıdı.