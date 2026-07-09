İzmir'de pompalı tüfekli saldırı kamerada: 2 şüpheli yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde husumetli oldukları bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçan 2 şüpheli, asayiş ekiplerinin takibi sonucu olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı.
İş yerine ateş açıp kaçtılar
Olay, Konak ilçesi Üçyol Bayramyeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları değerlendirilen bir işletmeyi hedef alan şüpheliler sokak ortasında silah kullandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde; ellerinde pompalı tüfek ve bıçaklar bulunan kişilerin sokakta ilerlediği, tüfekleri doğrultarak art arda ateş açtığı anlar yer aldı. Şüpheliler, eylemin ardından ellerindeki silahlarla koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Şüpheliler gözaltına alındı
Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin izi kısa sürede tespit edildi. M.Z. ve B.K. isimli şüpheliler, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı.