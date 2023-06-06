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Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak!

Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak!
06.06.2023 00:32 - Son Güncelleme: 06.06.2023 00:50

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Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Yeni dönemde enflasyon ile mücadeleye öncelik verilmesi bekleniyor. Ekonominin yanı sıra terörle mücadele ve dış politikadaki son durum da konuşulacak.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem kabinesi bugün toplanacak.

Toplantıda önemli başlıklar masada olacak.

Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi, 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü ve terörle mücadele...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak.

Öncelikli gündem ekonomi olacak

Öncelikli gündemin ekonomideki son durum olması bekleniyor.

Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı.

Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

İsveç'in NATO'ya üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.

Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü.
Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

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