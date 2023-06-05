Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever 15 Temmuz gecesi unutulmaz bir mücadele sergilemişti! "Milletimizi koruyacağız. Bu çapulculara, ajanlara izin vermeyeceğiz, hepsini temizleyeceğiz."

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. 15 Temmuz FETÖ'cü hain dare girişiminde unutulmaz bir mücadele örneği sergileyen ve o dönem 2. Kolordu Komutanı olan Avsever, "Bu çapulcuların hepsini uyarıyorum. Bedeli çok ağır olacak. Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız. Milli iradeye saygılıyız. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin yanındayız. Milletimizi koruyacağız. Bu çapulculara, ajanlara izin vermeyeceğiz, hepsini temizleyeceğiz." demişti.