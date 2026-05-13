Hastanede akılalmaz magandalık! Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’nde anjiyo yapılan yasaklı odaya dalan şahıs, kendisini uyaran kardiyoloji doktorunu darp etti.

Hatay'ın Dörtyol Devlet Hastanesi, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen çirkin bir saldırıyla sarsıldı. Yakınına anjiyo yapıldığı sırada kuralları hiçe sayarak yasaklı bölgeye giren bir şahıs, görevini yapan doktora dehşeti yaşattı.

Radyasyon Odasına Baskın Yaptı

Olay, Dörtyol Devlet Hastanesi'nin anjiyo ünitesinde meydana geldi. F.K. isimli şahıs, yakınının işlemi sürdüğü sırada sadece yetkili personelin girebildiği radyasyonlu odaya zorla girdi. Görevli personelin ve doktorun hayati tehlike ve sterilizasyon uyarılarını dikkate almayan gözü dönmüş şahıs, ortamı bir anda savaş alanına çevirdi.

Doktoru Darp Etti

Kendisini dışarı çıkması konusunda uyaran Kardiyoloji Uzmanı E.İ.E.'ye önce hakaretler yağdıran F.K., ardından fiziksel saldırıda bulundu. Ameliyat ortamında gerçekleşen saldırı sonrası hastane güvenliği ve polis ekipleri duruma müdahale etti. Saldırgan şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"En Ağır Cezayı Alacak"

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınanırken hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceği vurgulandı. Açıklamada, "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Serkan Cortaoğlu

