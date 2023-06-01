Haberler Güncel Videoları Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş böyle isyan etti

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş böyle isyan etti

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Vatandaş böyle isyan etti
01.06.2023 12:21 - Son Güncelleme: 01.06.2023 12:30

OTOMATİK OYNAT

Güncel 07:00
İşte cumhurbaşkanı seçimi...
Güncel 09:14
Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa...
Güncel 06:17
CHP'li Sevigen'den...
Güncel 00:57
Başkan Erdoğan ve Bahçeli...
Güncel 00:43
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 31...
Güncel 00:16
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Kasım...
Güncel 02:06
Gözler YSK'da! Cumhurbaşkanı...
Güncel 02:53
2. el otomobil piyasasında...
Güncel 04:11
İzmir Körfezi'nde yine aynı...
Güncel 00:36
Hazine ve Maliye Bakanı...
Güncel 00:16
Kemal Kılıçdaroğlu istifa...
Güncel 00:42
Başkan Erdoğan'ın Seçim...

Göreve geldiği 2019 yıldan itibaren yeni hizmetlerle kente katkı sağlamak bir yana, mevcut devam eden akışı da bozan İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, sınıfta kaldığı konuların başında "toplu ulaşım" geliyor. Bugün de sabah saatlerinde Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, Üsküdar-Çekmeköy metro hattındaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı bildirildi. Arıza nedeniyle bölgede İETT otobüslerinin ring servise başladığı belirtildi ancak, sosyal medyada işe, okula ve sınava geç kaldığını söyleyen vatandaşlar otobüs gelmediğini belirterek belediyeye tepki gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Twitter'da yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız yine yolda kaldı, gidemedi, hala gidemiyor. Çağrı merkezimiz aramalardan kitlendi ama bu konuda elimizden bir şey ne yazık ki gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA