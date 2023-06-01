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Muhalefette ‘’değişim’’ sancısı! Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa eder mi? Uzman isim değerlendirdi

Muhalefette ‘’değişim’’ sancısı! Kılıçdaroğlu ve Akşener istifa eder mi? Uzman isim değerlendirdi
01.06.2023 11:40 - Son Güncelleme: 01.06.2023 12:40

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'a karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, tüm tepkilerin odak noktası oldu. Gerek parti içi gerekse CHP destekçilerinin tek bir isteği var: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakması. Muhalefette durum öyle bir hal aldı ki Kılıçdaroğlu'nun kalesi olarak bilinen gazeteler bile CHP liderini topa tuttu. Peki 13 yıldır Başkan Erdoğan’a karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan sonraki adımları ne olacak? İstifa edecek mi? Yoksa MYK’yı değiştirip yola devam mı edecek?

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