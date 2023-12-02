Ümit Özdağ'a soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alanen yayma suçundan soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığıyla, Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

TALİMATI ÜMİT ÖZDAĞ VERDİ

Sosyal medyada yalan ve provokatif haberleriyle bilinen Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi'nin emniyetteki ifadesinde hesap üzerinden yapılan paylaşımları kendisinin yapmadığını Ümit Özdağ'dan talimat aldığını itiraf etmişti.





SEN AL PARASINI BEN VERİRİM



Saeidi ile Özdağ arasında geçen ve iddianamaye yansıyan konuşmalar ortaya çıktı. Saeidi'nin, ambargo.tv, ambargo.com, ambargo.org, ambargo.org.tr internet uzantılarını almak konusunda Ümit Özdağ'a teklifte bulunduğu belirlendi. Özdağ'ın ise, "Sel al ben parasını veririm" diyerek açıkça provokatörlere finansal destek sağladığı belirlendi.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İRANLI RAMİN SAEİDİ YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

'Milliyetçilik' maskesine bürünerek ırkçı söylemlerle, toplumun sinir uçlarına dokunarak algı operasyonları yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ambargo TV'nin çalışanı İranlı tutuklu Ramin Saeidi ile yazışmaları, yapılan siber araştırma sonuçları ve dijital materyal incelemeler sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma dosyasına yansıdı.

Sosyal medya platformlarında 'gazetecilik' adı altında mülteciler üzerinden algı operasyonuna girişen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi ile yazışmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan siber araştırma sonuçları ve dijital materyal incelemeleri sonucu ortaya çıktı.



İnternette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada toplanan deliller, yapılan siber araştırma sonuçları ve dijital materyal incelemeler sonucu kan donduran yazışmalar soruşturma dosyasına yansıdı.



Batuhan Çolak, Serkan Kafkas, Adem Enes Gezer ve Murat Erkek gibi isimlerin başını çektiği internette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme (TCK m. 216/1), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK m. 217/A) suçlarından başlatılan soruşturma genişletildi.



Soruşturma dosyasında Süha Çardaklı, Hüseyin Dicle, Ramin Saeidi, Eray Ertürk, Ahmed Abdelaal, Adem Enes Gezer, Murat Erkek, Batuhan Çolak, Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Serdar Sönmez, Ümit Yasin Perinçek, Efe Emirhan Konaşoğlu, Ali Derviş Antal, Kutluhan Erol, Kutsal Yusuftaş, Abdullah Aslan, Abdulrazak Çoban, Kemal Muhammet Karaçuka, Mahmud Elosman, Muhammed Elmuhammed, Furkan Güngör, Anıl Berkay Çetin, Adnan Özer Koş, Furkan Özbek, Harun Aytekin, Seval Göçer, Ayşe Toprak, Nilgün Tap ve Hikmet Kemal Köse gibi isimler yer aldı.





"RAMİN BUNU REVİZE EDELİM, BENİM KONUŞMAMI EN SONA AL"

Savcılık tarafından dijital materyallerin incelenmesinde iddia konusu suça ilişkin Ramin Saeidi'nin sosyal medya hesabını kullandığı tespit edildi. İran uyruklu tutuklu Ramin Saeidi'nin dijital materyallerinin incelenmesinde soruşturmaya konu sosyal medya hesabının kullanımı ile ilgili Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yazışmalarının olduğu tespit edildi. Ramin Saeidi ile Ümit Özdağ'ın dosyaya yansıyan yazışmalarından bazıları şu şekilde:



"05/07/2021 tarihindeki yazışmalar:

Ramin: Selam, Hocam ben malzemeleri yeniden gözden geçirip Bekir Ali beyle Whatsappdan atıp değerlendireceğiz... Saygılar...

Ümit ÖZDAĞ: Tamam bekliyorum.

Ramin: Hocam bir video yaptım uygun bulduysanız yayınlayın.. değişiklik gerekirse yaparım.. Suriyelileri siyah beyaz yaptım... ayyıldız baştan eklemiyorum ki her kes izlesin... yoksa bazıları başta ayyıldız görünce izlemezler

Ümit ÖZDAĞ: Ramin bunu revize edelim, Benim konuşmamı en sona al

Ümit Özdağ: Kilis bölümünü çıkar, kalacağım diyen Suriyelileri çıkar, işsiz Türkler ile başlasın ve devam etsin.



01/08/2021 tarihindeki yazışmalar:

Ramin: ambargo.tv, ambargo.com, ambargo.org, ambargo.org.tr birini kapsak fena olmaz, ileride işimize yarar.

Ümit Özdağ: Sen al ben parasını veririm.

Ramin: Tamam hocam yarın hallederim."

SAEİDİ'NİN SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI: HESABI BİRDEN FAZLA KİŞİ KULLANIYOR

Talimatları Özdağ'dan aldığını itiraf eden İran asıllı Ramin Saeidi'nin savunması da ortaya çıktı. Ankara'da yaşadığını belirten Saeidi, "ambargo tv" rumuzlu Twitter hesaplarının Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ait olduğunu itiraf etti. Videoların kurgu ve montajını kendisinin yaptığını belirten Saeidi, "Benim gibi bu işlerle ilgilenen tanıdığım/tanımadığım bir çok kişi vardı. Yani benim haricimde hesabı kullanan başka kişiler de vardı." ifadelerini kullanarak hesabı Özdağ adına birçok kişinin kullandığını belirtti.

TEYİT YOK TEK YETKİLİ ÖZDAĞ

"ambargo tv" rumuzlu hesaptan yapılan paylaşımlarla ilgili, "Doğruluğunu teyit ettiniz mi?" şeklinde sorulan soruya,"İçeriğini ben belirlemiyordum. Bana direkt Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu. Ben de bu talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum." diyen Saeidi, talimatla çalıştığını ifade etti.

SAVUNMADA GERİ VİTES

İfadesinde Türkiye'deki sığınmacıların yaşadığı olumsuz olayları desteklemediğini belirten İran asıllı Saeidi, oluşturduğu içeriklerine aksine, "Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bunun hangi ırka veya soya yapıldığı fark etmemektedir." dedi.

ELEBAŞI ÖZDAĞ ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığıyla, Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklanmıştı.



TALİMATLARI ÜMİT ÖZDAĞ VERDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI



Operasyonun ardından yalan ve provokatif haberleriyle bilinen Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı. Hesap üzerinden yapılan paylaşımları kendisinin yapmadığını belirten İranlı Saeidi, "Ben videoların kurgu editlerini yapıyordum ve bunların talimatlarını da Ümit Özdağ'ın kendisinde alarak gerçekleştiriyordum" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ KURGUYU İRANLI SAEİDİ'YE YAPTIRDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 2021 yılında tanıştığını belirten İranlı Saeidi, paylaşımları yapmadığını ancak videoların kurgularını kendisinin yaptığını belirtti. Saeidi, ""@ambargo_TV" isimli Twitter, Youtube ve Instagram hesapları üzerinden yapılan video paylaşımlarının kurgu ve editlerini düzenlemeye başladım. Halen de bu işleri yürütmekteyim. Bunların haricinde soruşturma dosyasında bulunan araştırma raporunda belirtilen haber niteliği taşıyan paylaşımları ben gerçekleştirmedim. Yapılan paylaşımların içeriğini ben belirlemiyordum. Bana direk Ümit Özdağ tarafından talepte bulunuluyordu." diyerek yalan ve provokatif paylaşımların talimatını Özdağ'ın verdiğini itiraf etti.



TEYİTSİZ PAYLAŞIM YAPILMIYOR

Videoları kendisinden istenildiği şekilde kurguladığını belirten Saeidi, "Ben de talepler doğrultusunda videoların kurgu ve edit işlemlerini yapıp benden istenildiği şekilde kendilerine gösteriyordum. Onların onayı sonrasında belirtmiş olduğum sosyal medya platformları üzerinden paylaşımları gerçekleştiriyordum. Yapmış olduğum video kurgu ve editlerin teyidini ben almıyordum. Ben sadece benden istenildiği şekilde düzenleme gerçekleştiriyordum." ifadelerini kullandı.

Ramin Saeidi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.