Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 18:33

Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı etkinliklerinde Rize Limanı'nın konuğu, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG İstanbul Fırkateyni oldu. Vatandaşların ziyaretine açılan gemi, özellikle yerli ve millî üretim olması nedeniyle ilgi gördü. Ziyaretçiler gemiyi gezdi, hatıra fotoğrafları çekti ve askerî personelden bilgi aldı.

Fırkateyni görebilmek için uzun süre sıra bekleyen vatandaşlar, geminin büyüklüğüne dikkat çekti. Ziyaretçilerden bazıları yerli üretim olmasından duydukları gururu dile getirirken, organizasyonun Cumhuriyet Bayramı'nda Rize'de gerçekleştirilmesini de anlamlı bulduklarını belirtti.