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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023, 12:38 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 12:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İstanbul-Ankara 80 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol projesi çalışıyoruz. Ankara'dan başlayıp Nallıhan-Göynük-Akyazı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile buluşmuş olacak" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol projesi çalışıyoruz. Ankara'dan başlayıp Nallıhan-Göynük-Akyazı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile buluşmuş olacak" dedi.



Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, "Yeni hatlar döşemek, yeni hava alanları açmak lazım. İstanbul-Ankara arasında Süper Hızlı Tren Hattı projemiz var. 4 istasyon olacak muhtemelen. 80-85 dakikalık bir seyahat süresi ile neredeyse kapıdan kapıya seyahat imkanı tanımış olacağız. 350 kilometre hıza sahip" diye konuştu.

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