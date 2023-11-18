Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol projesi çalışıyoruz. Ankara'dan başlayıp Nallıhan-Göynük-Akyazı üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu ile buluşmuş olacak" dedi.





Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, "Yeni hatlar döşemek, yeni hava alanları açmak lazım. İstanbul-Ankara arasında Süper Hızlı Tren Hattı projemiz var. 4 istasyon olacak muhtemelen. 80-85 dakikalık bir seyahat süresi ile neredeyse kapıdan kapıya seyahat imkanı tanımış olacağız. 350 kilometre hıza sahip" diye konuştu.