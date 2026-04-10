Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 52 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da polis ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 52 düzensiz göçmen yakalandı, 12 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Mart–5 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda, 5 ayrı olayda durdurulan 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda Suriye uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 8 araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden toplam 219 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

