Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Narin cinayeti aydınlatılmaya çalışılıyor! Cinayet nerede ve neden işlendi?

Diyarbakır'da katledildikten 19 gün sonra cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ancak sır perdesi hala çözülemedi."Katil kim" sorusu ile gözler özellikle tutuklu amca ile gözaltındaki ağabeye çevrildi. Soruşturmada cinayete dair farklı senaryolar üzerinde de durulurken, özellikle annenin sessizliği dikkat çekti. Bu arada Nevzat Bahtiyar'ın, amca Salim Güran'ın aracıyla Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde getirdiği ve o battaniyeyi yanında götürdüğünü anlatması güvenlik güçlerinin çalışmasında battaniye detayını önemli hale getirdi. Battaniyenin hangi eve ait olduğu, üzerindeki çıkabilecek DNA örnekleri cinayetin aydınlatılmasında önemli bir aşama olacak. Şu ana kadar konuşmayan ve hakkındaki iddialar cinayetin çözülmesinde etkili olacak anne Yüksel Güran ise tam bir kara kutu. Narin'in kaybına ilişkin bölgeyi yakından tanıyan bir gazetecinin cenazede yaşananları aktarması ise herkesin kanını dondurdu.