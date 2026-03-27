Türkiye’den COP31 mesajı: Net bir vizyonla hazırlanıyoruz
Yazı Boyutu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler’de Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek zirve öncesi Türkiye’nin yaklaşımını ortaya koydu. COP31’i küresel iklim diplomasisinde bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirten Kurum, “Biz COP31’i; küresel bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor; sürece, güçlü bir tecrübe ve net bir vizyonla hazırlanıyoruz.” dedi. Küresel beklentinin artık somut adımlar olduğunu vurgulayan Kurum, “Artık dünya şunu bekliyor ve söylüyor, “Daha fazla söz söylemeyin, daha fazla sonuç üretin.” Halklarımızın bu beklentisine cevap vermek zorundayız.” ifadeleriyle COP31 sürecinin uygulama ve sonuç odaklı ilerleyeceğini kaydetti.