Hantavirüs alarmı: Karantina altındaki gemiden tahliye edilen 3 Türk Türkiye’ye getirildi!
İspanya’nın Tenerife kentinde hantavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan Hollanda bandıralı "MV Hondius" gemisindeki 3 Türk yolcu, düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirildi; yurda giriş yapan vatandaşlar özel karantinaya alındı. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan son gelişmeleri değerlendirdi.
Kanarya Adaları'nda Hantavirüs Paniği
İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife limanında demirli bulunan Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesi, uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Günlerdir süren bekleyişin ardından, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ilk yolcu grubunun tahliye süreci başlatıldı. Operasyon kapsamında Hollandalı, İngiliz, İrlandalı ve ABD'li yolcularla birlikte toplamda 56 kişi ülkelerine nakledildi.
3 Türk Vatandaşı Karantina Altına Alındı
Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaştırıldı. Uçağın iniş yapmasının ardından sağlık protokolleri gereği uçağın kapısında karşılanan vatandaşlar, vakit kaybetmeksizin özel bir merkezde karantina altına alındı. Yetkililer, yolcuların genel sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli tetkiklerin sürdürüldüğünü bildirdi.
Uluslararası Tahliye Operasyonu
Gemideki tahliye operasyonu sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. İlk grupta yer alan yolcuların uyruk dağılımı şu şekilde açıklandı:
-
İngiltere: 23 Yolcu
-
ABD: 17 Yolcu
-
Hollanda: 11 Yolcu
-
Türkiye: 3 Yolcu
-
İrlanda: 2 Yolcu
Gemideki diğer yolcuların durumları ve virüsün yayılım hızıyla ilgili İspanyol makamlarından gelecek açıklamalar beklenirken, hantavirüsün gemiye nasıl sirayet ettiği konusundaki incelemeler devam ediyor.