Kanarya Adaları'nda Hantavirüs Paniği

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife limanında demirli bulunan Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesi, uluslararası sağlık otoritelerini alarma geçirdi. Günlerdir süren bekleyişin ardından, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ilk yolcu grubunun tahliye süreci başlatıldı. Operasyon kapsamında Hollandalı, İngiliz, İrlandalı ve ABD'li yolcularla birlikte toplamda 56 kişi ülkelerine nakledildi.

3 Türk Vatandaşı Karantina Altına Alındı

Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaştırıldı. Uçağın iniş yapmasının ardından sağlık protokolleri gereği uçağın kapısında karşılanan vatandaşlar, vakit kaybetmeksizin özel bir merkezde karantina altına alındı. Yetkililer, yolcuların genel sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli tetkiklerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Uluslararası Tahliye Operasyonu

Gemideki tahliye operasyonu sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. İlk grupta yer alan yolcuların uyruk dağılımı şu şekilde açıklandı:

İngiltere: 23 Yolcu

ABD: 17 Yolcu

Hollanda: 11 Yolcu

Türkiye: 3 Yolcu

İrlanda: 2 Yolcu

Gemideki diğer yolcuların durumları ve virüsün yayılım hızıyla ilgili İspanyol makamlarından gelecek açıklamalar beklenirken, hantavirüsün gemiye nasıl sirayet ettiği konusundaki incelemeler devam ediyor.