24 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 224 gözaltı

24 İlde Eş Zamanlı "Darbe" Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde 24 ilde düğmeye basıldı. Vatandaşları toplamda 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonlarda 224 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 133'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 91'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Umre Vaadinden "Sazan Sarmalı"na Kadar Her Yöntemi Kullanmışlar

Emniyet güçlerinin saha ve teknik takibi sonucu, şebekenin vatandaşları ağa düşürmek için kullandığı akılalmaz yöntemler tek tek deşifre edildi. Şüphelilerin;

İnanç İstismarı: Vatandaşları Umreye götürme vaadiyle kandırdıkları,

Nitelikli Dolandırıcılık: Kuyumculara düşük ayarlı sahte altın sattıkları,

Sazan Sarmalı: Gayrimenkul ve araç satışında "sazan sarmalı" yöntemini kullandıkları,

Resmi Belgede Sahtecilik: Sahte vekaletname ve senet düzenleyerek mülk satışı yaptıkları belirlendi.

Ayrıca şebekenin sosyal medya üzerinden sahte iş ilanları verdiği, yurt dışı vize/oturum izni vaat ettiği ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları mağdur ettiği rapor edildi.

"Milletimizin Alın Terini Sömürenlere İzin Vermeyeceğiz"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın alın terini hedef alan suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polisler ve koordinasyonu sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Operasyon Kapsamındaki İller

Operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis illerinde eş zamanlı olarak icra edildi.