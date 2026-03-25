Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter Typhoon imzası: MSB detayları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter Typhoon savaş uçakları projesi kapsamında kritik bir aşamanın geçildiğini duyurdu. Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında varılan mutabakatın ardından, teknik ve lojistik destek sözleşmesi resmen imzalandı. Londra'da gerçekleşen tarihi imza töreninin görüntüleri ve projenin detayları haberimizdeki videoda yer alıyor.

Bakan Yaşar Güler Londra'da: Savunma iş birliğinde yeni dönem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelerek sözleşmeye imzaları attı. Bu anlaşma, Eurofighter Typhoon uçaklarının Türkiye envanterine girmesi sürecindeki teknik altyapı, bakım-onarım ve lojistik destek süreçlerini kapsıyor. İki bakanın görüşme sonrası yaptığı açıklamaları ve savunma sanayisindeki bu dev adımın perde arkasını video haberimizden takip edebilirsiniz.

Eurofighter Typhoon özellikleri: Neden Yunanistan ve İsrail'i panikletti?

Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon alacak olması, Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri kökten değiştirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Çift motorlu, çok rollü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip bu uçakların özellikleri ise şunlar:

Hız: 2.495 km/s (Mach 2+)

Menzil: 2.900 km

Silah Sistemleri: Meteor, IRIS-T ve AMRAAM füzeleriyle havadan havaya üstünlük.

Elektronik Harp: Gelişmiş radar ve hedefleme sistemleri.

Bu kabiliyetler, Yunan Meclisi'nde tartışmalara yol açarken İsrail basınında "Türkiye hava üstünlüğünü ele geçiriyor" manşetlerinin atılmasına neden oldu.

Eurofighter uçakları ne zaman teslim edilecek?

Lojistik destek sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, pilot eğitimleri ve teknik kurulumlar için takvim netleşmeye başladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak olan Eurofighter uçaklarının operasyonel yeteneklerini ve Londra'daki imza töreninden en özel anları aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.