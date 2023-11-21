Türk muhabirinin sorusu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'i terletti!

SOYKRIMA ARKA ÇIKAN MİLLER'İ TERLETEN SORU

Tüm bu yaşanan vahşetin gölgesinde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Miller, Türk muhabirinin sorusu karşısında dona kaldı.



Teksaslı Sözcü'nün 'yerleşimci' ifadesi yerine 'işgalci' ifadesini kullanan muhabir, "Ben sizin yerleşimci ifadesi yerine Birleşmiş Milletler raporları doğrultusunda işgalci kelimesini kullanmak istiyorum. Teksaslı olduğunuzu söylemiştiniz. Batı Şeria'daki gibi, Meksikalılar ve onlara eşlik eden Meksika askerleri, sınırı geçip sizin ailenizin Teksas'taki evine girip, 'Bu ev artık bizim' deseler tepkiniz ne olurdu? Bu işgalci sorununun kalıcı çözümü nedir?" sorusunu yöneltti.







CEVAP VEREMEDİ, TAKILDI

Soru kaşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Miller, net cevap veremedi. Miller sadece, "Kalıcı çözüm bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır" diyebildi.