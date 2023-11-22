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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 11:06 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 11:11

CHP'den teminat alan HEDEP doğu illerini 'kürdistan' ilan etti! PKK'lılara ağıt Cumhuriyete nefret... "Devlet Öcalan'la pazarlık yapsın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'şeffaf ittifak ve kayyum' teminatı verdiği HEDEPKK, "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" sözleriyle CHP'ye yeşil ışık yaktı. "Kayyum işine kökten karşıyız" diyen Özel'le ağız birliği yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan edip "Kayyumu 'kürdistan' coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" dedi. Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmalık beslediğini aleni bir şekilde itiraf eden Bakırhan, "Bu Cumhuriyetin geçmişi baya lekeli" sözleriyle bölücülük yaptı. Ölen PKK'lılara ağıt yakan Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savundu.

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