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Ayvalık'ta trafikte bıçaklı kavga: 1 yaralı!

Ayvalık'ta trafikte bıçaklı kavga: 1 yaralı!

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde trafikte çıkan tartışmada göğsünden ve kalçasından bıçaklanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, sürücü M.E.E. ile diğer araçta bulunan B.A. ve A.B. arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, sürücü M.E.E. göğüs ve kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı, ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan şüpheliler ortak operasyonla yakalandı

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların kimliklerini belirledi. Şüphelilerin kullandığı aracın Burhaniye ilçesinde olduğu tespit edilince, iki ilçenin emniyet ekipleri ortak bir operasyon düzenledi. Operasyonda B.A. ve A.B. yakalanırken; olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet bıçak ile 1 adet demir zincir ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A. ve A.B., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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