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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 19:06 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 21:09

Gazze'de ateşkes sağlanacak mı? İşte detaylar...

46 gündür Gazze'de soykırım yapan İsrail, dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Gazze hükümetinde yapılan son açıklamada ise 14 bin 128 kişi şehit oldu. Şehit olanların 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın. Öte yandan Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam saat 20.00'de önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi. Konuya ilişkin ise Hamas, "Gazze'de ateşkes konusunda cevabımızı Katar ve Mısır'a ilettik. Bu gece İsrail’in ateşkes konusunda cevabını bekliyoruz" dedi" Peki Gazze'de ateşkes olacak mı? Gazze sınırında bulunan A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu konuya ilişkin İsrail basınında yer alan bilgileri aktardı.

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu şu ifadeleri kullandı:

Sabah saatlerinde bu yana ateş beklentisinin gölgesinde yoğun bombardıman vardı. Birçok sivilinde hayatını kaybettiği bilinmekte. Gözler ateşkese çevrilmiş bir de esir takasına çevrilmiş durumda.

Netanyahu İsrail Başbakanı toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda Katar'la görüşmüş oldukları konuyu hükümetine onaylatmaya çalışacak. Bununla ilgili toplantılar gerçekleşek.

Savaş Kabinesi Toplantısı başlamış durumda. Saatler 19.00 gösterdiğinde (İsrail saatine göre) Güvenlik Kabinesi gerçekleşecek. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde burada hükümet kabinesi bir görüşme gerçekleştirecek.

İsrail medyasında yer alan rakamlar 5 gün ateşkes deniyor. 53 İsrailli anne ve çocuklardan oluşan toplam 53 kişi 4 grup halinde teslim edilecek. 140 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. Bunun yanı sıra akaryakıt ve ilaç yüklü 300 tırın Gazze'ye girişine izin verilecek.

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