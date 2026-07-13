Uzungöl'de çantasını kurtarmak isterken akıntıya kapılan Suudi turist vefat etti
Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de suya düşen çantayı kurtarmak için göle atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Oumar Muhammed'in dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulundu.
Çantasını Kurtarmak İçin Göle Atladı
Trabzon Uzungöl'de göl kenarında gezen Suudi Arabistan uyruklu Oumar Muhammed'in çantası suya düştü. Çantasını geri almak için hiç düşünmeden göle atlayan turist, suyun altındaki güçlü akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu.
Arama Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sahil güvenlik ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, görüş mesafesinin düşük ve akıntının kuvvetli olduğu gölde saatler süren titiz bir arama çalışması yürüttü.
Cansız Bedenine Ulaşıldı
Yoğun aramaların ardından dalgıç ekipleri, akıntıya kapılan Suudi turist Oumar Muhammed'in cansız bedenine ulaştı. Gölden çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.