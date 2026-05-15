Türk Dünyası Türkistan’da buluşuyor: Başkan Erdoğan zirve için yola çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği stratejik görüşmeler ve imzalanan dev anlaşmaların ardından rotasını Türkistan’a çevirdi. Türk dünyasının manevi kalbi Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’ndan uğurlanan Erdoğan, burada üye ülke liderleriyle bir araya gelecek.
