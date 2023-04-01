RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Teslim Atma ve Anahtar Teslim Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Teslim Atma ve Anahtar Teslim Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Teslim Atma ve Anahtar Teslim Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
01.04.2023 18:56 - Son Güncelleme: 01.04.2023 19:00

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:01
İBB'nin terör sevici personeli...
Güncel 01:40
CHP yandaşı Fatih Portakal ve...
Güncel 02:23
Başkan Erdoğan Kilis'ten...
Güncel 05:41
Bakan Kurum, temel atma...
Güncel 15:33
Başkan Erdoğan Kilis'te iftar...
Güncel 02:28
SON DAKİKA I İYİ Parti...
Güncel 02:41
Finlandiya’ya NATO onayı dünya...
Güncel 02:07
ABD merkezli National...
Güncel 01:38
AK Parti’den İYİ Parti’ye...
Güncel 00:04
Hande Erçel ‘’Hello Milano’’...
Güncel 03:37
PKK elebaşı Sabri Ok’tan 7’li...
Güncel 00:14
Emine Erdoğan ve Guterres...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen 11 il için 'Elazığ' örneği veren Erdoğan, "Afet bölgesindeki şehirlerimiz de burada olduğu gibi ayağa kaldırılacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde 7'li koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Erdoğan, "Bay Bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. Kandil'den selam alıyorsun. Beraber yürüyeceklermiş" dedi. Akşener'e de göndermede bulunan Erdoğan, "Biz papatya çayını ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım" şeklinde konuştu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA