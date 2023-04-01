Teslim Atma ve Anahtar Teslim Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen 11 il için 'Elazığ' örneği veren Erdoğan, "Afet bölgesindeki şehirlerimiz de burada olduğu gibi ayağa kaldırılacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde 7'li koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Erdoğan, "Bay Bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. Kandil'den selam alıyorsun. Beraber yürüyeceklermiş" dedi. Akşener'e de göndermede bulunan Erdoğan, "Biz papatya çayını ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım" şeklinde konuştu.